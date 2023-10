Competiție de inovare culturală a celor 3.000 de studenți străini de la Universitatea din Galați La Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a avut loc prima ediție a evenimentului „Inovare culturala studențeasca galațeana”, care se adreseaza celor aproximativ 3.000 de studenți straini, din 37 de țari, care urmeaza cursurile universitații. O mare parte dintre studenții straini de la universitatea din Galați au fost in ultimele zile in febra pregatirii unei competiții in cadrul careia fiecare echipa naționala și-a prezentat țara prin ceea ce are specific, de la cultura și arte, la tradiții populare. A fost chiar și competiție a prezentarilor prin filme realizate de fiecare echipa și lansate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

