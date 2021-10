Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Chirița, președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), a fost audiat miercuri in Parlament, in cadrul comisiei constituite pentru investigarea prețurilor la energie, potrivit Agerpres.ro.Facturile la electricitate ar putea scadea cu 10-15% in medie, daca certificatele…

- Comisia Europeana va veni in urmatoarea perioada cu un set de recomandari privind masurile pe care le pot lua statele membre pentru compensarea facturilor la energie, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cadrul comisiei parlamentare de ancheta privind pretul energiei. „Saptamana trecuta…

- Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș: ”PSD a fost mereu preocupat de creșterea veniturilor romanilor și a acționat in consecința cat timp a fost la guvernare. PSD solicita și acum majorarea urgenta a salariului minim pe economie, in condițiile in care romanii se confrunta cu scumpiri fara precedent.…

- Guvernul cauta soluții pentru compensarea unei parți a creșterilor de prețuri ale energiei electrice cu care se confrunta populația, a anunțat joi premierul Florin Cițu. Premierul a afirmat ca autoritatile iau in calcul o solutie de compensare a unei parti din factura la energie pentru mai multe gospodarii…

- Premierul a precizat ca participa la o intalnire cu reprezentanții autoritaților și companiilor din energie (ANRE, ministrul Energiei, Consiliul Concurenței, OPCOM, Transelectrica) pentru a ințelege ce se intampla cu creșterea prețurilor la energie electrica și gaze.Premierul Florin Cițu a anunțat,…

- Premierul Florin Cîțu a convocat joi o întâlnire la Palatul Victoria pe tema creșterii facturilor la energia electrica, printre invitați fiind și reprezentanți ai Consiliului Concurenței. "Am chemat Consiliul Concurenței pentru ca este o diferența foarte mare de la liberalizare,…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, se pregatește deja de o campanie de comunicare pe marginea PNRR, deși acest program nu va fi aprobat decat in octombrie, scrie Newsweek . Informația referitoare la campanie apare in mesajele pe care Ioana Morovan, consilier al ministrului,…

- Energia electrica s-a scumpit masiv in ultima perioada pe bursa de profil, iar prețurile au batut record dupa record. Mai departe, aceste scumpiri pot ajunge in facturile celor care trebuie sa iși reinnoiasca abonamentele, potrivit unor calcule realizate de E-nergia.ro . Romania a liberalizat din ianuarie…