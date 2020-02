Stiri pe aceeasi tema

- Super Bowl este cea mai urmarita competiție de sport de catre fanii din Statele Unite ale Americii. In fiecare an se invart sute de milioane de dolari pentru reclamele din timpul partidei, iar presa din SUA a facut publice cateva date.Din estimarile specialiștilor, in acest an firmele care…

- Cel mai urmarit eveniment sportiv de pe planeta are prețuri la reclame pe masura. Daca la finala din 1964, un spot publicitar de 30 de secunde a costat 42.500 de dolari, la evenimentul de anul acesta ar putea ajunge la 5,6 milioane de dolari.Chiar daca in ultimul an numarul telespectatorilor ajuns la…

- Stapanul unui caine a fost atat de recunoscutator universitatii veterinare care i-a salvat animalul bolnav incat a recompensat-o cu o reclama de 6 milioane de euro care va fi difuzata in timpul celui mai mare eveniment sportiv din SUA, Super Bowl 2020.

- Companiile de tehnologie Apple și Broadcom trebuie sa plateasca despagubiri de 1,1 miliarde de dolari Institutului Tehnologic din California (Caltech), cele doua fiind gasite vinovate intr-un proces de incalcare a mai multor brevete pentru tehnologii de transmisie Wi-Fi, anunța Associated Press,…

- Castiga o avere pe un post pe Instagram! Cele mai bine platite 5 celebritati! Poate ca v-ati fi asteptat sau nu la asta, dar topul celor mai bine platite vedete pe Instagram in 2019 este deschis de Kendall Jenner, urmat imediat de Selena Gomez si Kylie Jenner. Iata in continuare intreg clasamentul!…

- Autoritatile din domeniul asigurarilor estimeaza ca nota de plata dupa incendiile din Australia se ridica - din septembrie anul trecut pana acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni, adica aproximativ 485 de milioane de dolari americani, informeaza DPA, scrie Agerpres.Citește și: Mama…

- ”Star Wars” continua sa se mentina in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, gratie ultimului sau capitol „The Rise of Skywalker”, scrie Agerpress. Lungmetrajul Disney, regizat de J.J. Abrams, prezentat drept capitolul final al celor noua episoade din saga ”Star Wars”, a obtinut 33,7…

- Cat au castigat vedetele din Instagram in 2019! TOP 5 Poate ca v-ati fi asteptat sau nu la asta, dar topul celor mai bine platite vedete pe Instagram in 2019 este deschis de Kendall Jenner, urmat imediat de Selena Gomez si Kylie Jenner. Iata in continuare intreg clasamentul! 5. Priyanka Chopra Jonas…