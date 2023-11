Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va recomanda intr-un raport ce urmeaza sa fie publicat la 8 noiembrie inceperea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, au declarat pentru G4Media surse europene. Parlamentul European a facut o recomandare similara pentru Republica Moldova in aprilie, dar…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Bruxelles, ca in acest moment, fara exceptie, toti liderii social-democrati considera ca Romania si Bulgaria sunt indreptatite sa faca parte din Schengen. El a precizat ca a avut o discutie cu premierul spaniol Pedro Sanchez si este pe agenda presedintiei…

- Comisia Europeana a propus introducerea unor limite la emisiile de metan pentru importurile de gaze in Uniunea Europeana dupa 2030, o miscare ce ar urma sa preseze furnizorii internationali de combustibili fosili ai blocului comunitar, cum este SUA, sa reduca scurgerile de metan, transmite Reuters.Propunerea…

- Uniunea Europeana ia in considerare interzicerea taxelor pentru bagajele de mana care in mod obișnuit sunt integrate in prețul biletului sau impuse de companiile low-cost. O rezoluție in acest sens a fost adoptata de catre Comisia pentru petiții a Parlamentului European. Comisia Europeana ar urma sa…

- Uniunea Europeana se pregatește sa inceapa negocierile cu Ucraina cu privire la viitoarea sa intrare in blocul comunitar, un anunț oficial fiind așteptat in decembrie, scrie, citand surse, publicația Politico , preluata de BBC și G4media . Liderii UE se pregatesc sa dea unda verde Kievului pentru…

- Un oficial de top al Uber a avertizat ca propunerile Bruxelles-ului de a desemna persoanele care lucreaza in economia participativa drept angajați de facto vor forța serviciul de transport sa se inchida in sute de orașe din Uniunea Europeana, iar prețurile vor crește cu pana la 40%, daca masurile vor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca va ataca decizia, daca Austria va vota, la Consiliul JAI din luna decembrie, impotriva aderarii Romaniei la Schengen, adaugand ca vrea susținerea Uniunii Europene in acest demers, potrivit Agerpres."(...) Asteptam si o decizie a Olandei in ceea ce priveste…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii pe care l-a sustinut in fata Parlamentului European, pentru includerea neintarziata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, apreciind ca cele doua tari au luat masurile potrivite impotriva migratiei si se comporta…