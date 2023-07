Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a sanctionat companiile Dataware Consulting, Kontron Services Romania și Tema Energy cu amenzi in valoare totala de aproximativ 20,5 milioane lei (aproximativ 4,1 milioane euro), pentru participarea cu oferte trucate la licitația organizata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI)…

- Planul de Restructurare cerut de Primaria Timișoara pentru Societatea de Transport Public Timișoara a fost aprobat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Astfel, timp de șapte ani, STPT va plati la ANAF 37 de milioane de lei, urmand ca la finalul acestei perioade sa ii fie șters restul datoriei,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat Albalact, Covalact si Dorna Lactate cu amenzi in valoare totala de 2,9 milioane euro pentru refuzul de a oferi informațiile cerute in timpul inspectiilor inopinate in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri de stabilire a preturilor la unt, se arata in comunicatul…

- ANAF preia de la primarii executarea silita: Cine nu-și platește amenzile va avea de-a face cu Fiscul ANAF preia de la primarii executarea silita: Cine nu-și platește amenzile va avea de-a face cu Fiscul Un proiect adoptat luni de Senat, cu 85 de voturi „pentru”, 19 abtineri si unul „impotriva”, prevede…