Companiile aeriene vor cere pasagerilor purtarea obligatorie a maștilor de protecție in timpul zborurilor American Airlines, Delta Air Lines si United Airlines au transmis ca, in curand, vor impune o noua masura de siguranta - vor cere tuturor pasagerilor sa isi acopere fetele in timpul zborurilor, scrie Reuters. Ele vor urma exemplul JetBlue Airways, care a anunţat săptămâna aceasta că din 4 mai va cere pasagerilor să poarte măşti. &"Să îţi acoperi faţa nu înseamnă neapărat să te aperi pe tine, ci şi pe cei…