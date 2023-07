Stiri pe aceeasi tema

- Turcia are dreptul sa-si dezvolte relatiile cu Ucraina, dar Rusia spera ca aceste relatii sa nu fie indreptate impotriva sa, a transmis luni presedinta rusa, dupa ce Ankara a predat Kievului comandanti ai batalionului ucrainean Azov luati prizonieri de armata rusa si care, in virtutea unui acord tripartit…

- Compania turca Baykar se asteapta sa inceapa productia dronelor de lupta Bayraktar TB2 si Bayraktar Akinci in Ucraina in 2025, a declarat directorul general al companiei, Haluk Bayraktar, potrivit News.ro . ”Lucrarile de constructie la filiala locala a Baykar (din Ucraina), Avia Ventures, se desfasoara…

- Joi, 15 iunie, Kremlinul a denuntat o „isterie rusofoba” din partea Australiei, care a luat masuri juridice pentru a impiedica Rusia sa isi construiasca noua sa ambasada la doi pasi de Parlamentul sau, pe fondul tensiunilor legate de ofensiva din Ucraina, transmite AFP. „Spre marele nostru regret, Australia…

- O fabrica de 2 milioane de euro a fost inaugurata marți la Targu Jiu. Este o fabrica de instalații de irigații și alte echipamente, relocata din Ucraina de catre Variant Agro. Compania va avea 110 angajați. „Inauguram o parte din capacitatea de producție a companiei, și anume echipamente de irigații.…

- Iranul furnizeaza Rusiei materiale pentru construirea unei fabrici de drone la est de Moscova, in timp ce Kremlinul cauta sa se asigure de o aprovizionare constanta cu armament pentru invazia sa in curs in Ucraina, potrivit unei concluzii a serviciilor de informații americane publicate vineri de Casa…

- Compania aeriana britanica British Airways (BA) a fost amendata cu 1,1 milioane de dolari de guvernul american, relateaza BBC, informeaza News.ro.Motivul? Nu a platit la timp rambursari pentru zborurile anulate in timpul pandemiei. CITESTE SI Ucraina s-a dezlanțuit: A doborat 36 de rachete și…

- Schweighofer a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata la mijlocul anului in urma aprobarilor autoritaților de reglementare.…

