- Potrvit Pachetului European, investigatiile au vizat sase suspecti in regiunea Calabria, in sudul Italiei. Sase intreprinzatori calabrezi au achizitionat cataramane si veliere cu fonduri din programul ”O calabrie mai competitiva”, finantat de Uniunea Europeana (UE). Programul promoveaza turismul in…

- Spitalul Clinic de Recuperare Iași implementeaza in perioada 1 februarie 2020 – 31 octombrie 2022 proiectul „Recuperarea Eficienta a Pacientului COVID-19 – REPCOV”, care face parte din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatații populației in contextul…

- Ritmul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati sunt desfașurate intr-un ritm accelerat de nevoile medicale in plina criza sanitara. Constructorul care a caștigat licitația a ințeles nevoia devansarii termenului de finalizare a investiției.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, vineri, ca tabletele scolare si sistemele digitale pentru Centrele de educatie online achizitionate de municipalitate in cursul anului trecut in vederea asigurarii sigurantei elevilor si cadrelor didactice in conditiile restrictiilor sanitare impuse de…

- Institutul Inimii din Cluj-Napoca beneficiaza de sase noi echipamente medicale, in valoare de 150.000 de lei, achizitionate de Consiliul Judetean (CJ) Cluj, din fonduri proprii. "Sase echipamente medicale pentru Institutul Inimii, cu fonduri de la Consiliul Judetean Cluj. Consiliul Judetean…

- Camine culturale din Timiș, reabilitate cu fonduri europene. Locuitorii din localitatea Pietroasa aparținatoare comunei cu același nume... The post Camine culturale din Timiș, reabilitate cu fonduri europene appeared first on Renasterea banateana .

- Bruxellesul nu a validat inca planul de relansare al Ungariei, privand tara de fonduri europene de peste 7 miliarde de euro, a anuntat joi Comisia Europeana, pe fondul tensiunilor cu Budapesta pe tema drepturilor membrilor comunitatii LGBT, relateaza AFP. Procedura de examinare a planului…

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie - 7 ianuarie 2022, a anuntat…