- Producatorul roman de solutii de securitate cibernetica, Bitdefender, a semnat un parteneriat multianual cu Scuderia Ferrari in Formula 1, in urma caruia logoul companiei romanesti va aparea pe castile pilotilor, pe monopostul condus de Charles Leclerc si Carlos Sainz, precum si pe costumele de curse…

- Romanian manufacturer of cyber security solutions, Bitdefender, has signed a multi-year partnership with Scuderia Ferrari in Formula 1, as a result of which the Romanian company's logo will appear on the pilots' helmets, on the car driven by Charles Leclerc and Carlos Sainz, as well as on the racing…

- Campionatul Mondial de automobilism Formula 1 din 2022 a programat duminica, 10 iulie, pe circuitul Red Bull Ring de la Spielberg, cursa de 71 de tururi pentru Marele Premiu al Austriei, cea de-a 11-a etapa a sezonului. Intrecerea a fost caștigata de monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari (FOTO,…