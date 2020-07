Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 iulie 2020, lucrurile bune vin ușor, iar cumparaturile la Kaufland vor fi și mai avantajoase. Compania lanseaza Kaufland Card Digital – un nou program de loialitate prin care rasplatește clienții fideli cu reduceri semnificative.

- Compania japoneza de automobile Honda a fost vizata de hackeri. Specialistii din domeniul securitatii cibernetice au descoperit in sistemul companiei urmele activitatii ilegale. Honda si-a sistat o parte din productie pana cand problema va fi rezolvata.Compania japoneza producatoare de automobile…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Los Angeles, a fost notificat de catre autoritatile americane cu privire la situatia navei de croaziera Disney Wonder, aflata in portul San Diego, la bordul careia se aflau, la acel moment, si sase cetateni romani, personal…

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua miliarde de euro, dar care include si preluarea de catre stat a unei participatii de 20% la transportatorul aerian, transmite…

- Compania NTT DATA, furnizor si integrator de solutii și siteme IT complexe, a lansat, astazi, un raport care descrie reacția companiei la pandemia Covid-19. “Reintoarcerea la valorile noastre pe timp de criza” exploreaza acțiunile realizate de NTT DATA, in baza celor trei valori fundamentale ale companiei:…

- H&M este al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial și inregistreaza pierderi uriașe din cauza pandemiei de coronavirus. Vanzarile companiei au scazut cu 57% in perioada 1 martie – 6 mai, conform tabu.ro . La 30 aprilie, firma avea stocuri de bunuri nevandute de peste 41 miliarde de coroane…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat marti lansarea a opt noi rute din Viena spre Bruxelles, Tallinn, Burgas, Constanta, Rodos, Heraklion, Zakynthos si Marrakech, la preturi ce pornesc de la 19,99 euro dus si precizeaza ca se pregateste pentru reducerea restrictiilor pe masura ce situatia…

- Autor: Stelian ȚURLEA Anamaria Ionescu, nascuta in 1976, este prozator și jurnalist roman. Licențiata in drept, lucreaza incepand din 1998 ca reporter și apoi realizator de emisiuni la Radio Romania . In 2009 a publicat un volum de povestiri, Camera obscura , urmat de un nou volum de proza scurta,…