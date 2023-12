Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza producatoare de masini electrice BYD a anuntat vineri ca si-a lansat modelul emblematic Han in Emiratele Arabe Unite, in aceasta saptamana, transmite CNBC.Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile, conform News.ro. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera…

- Biofarm este unul dintre primii zece producatori de medicamente si suplimente alimentare din Romania. Veniturile totale au urcat la 234,5 milioane lei. ”Biofarm (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai mari producatori de medicamente din Romania, a inregistrat un profit net de 69,9 milioane de lei…

- Veniturile totale au depasit 15 milioane de lei, in crestere de 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile operationale au crescut cu doar 23%. ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, inregistreaza rezultate…

- Autoritatea locala a Sectorului 4 susține dezvoltarea infrastructurii de incarcare a vehiculelor electrice și urmeaza sa monteze 50 de statii de reincarcare pentru vehicule electrice, cu cate doua puncte de reincarcare, printr-o investiție de peste 10 milioane de lei, suma provenita din accesarea de…

- Aeroporturile din Europa se asteapta in 2024 la un numar mai mare de pasageri decit inaintea pandemiei, a previzionat miercuri ACI Europe, o organizatie care reprezinta peste 500 de aeroporturi din 55 de tari europene, transmite DPA. Dupa o crestere solida de 11,6% a numarului pasagerilor in august,…

- Agentia de turism Karpaten Turism estimeaza, pana la finalul lui 2023, peste 200.000 de turisti pentru care vor fi operat vacanta in acest an si vanzari totale in valoare de 170 milioane de euro. Compania arata ca numarul romanilor care vor calatori in destinatii exotice se dubleaza in sezonul 2023-2024.…

- Brand Finance® Romania 50 , editia 2023 plaseaza TRANSAVIA pe locul 4 in clasamentul celor mai valoroase portofolii de marci din Romania. Avansul de 28% fața de anul trecut, cel mai mare din top 10, arata o creștere a valorii cumulate a portofoliului liderului pieței de carne de pui din Romania de aproximativ…

- SC Uzina Mecanica Cugir SA a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unei mașini de prelucrat canal extracție și lungime tub. Valoarea totala estimata a investiției este de 7.250.000 lei, fara TVA. Compania ofera suma maxima de 7,25 milioane de lei…