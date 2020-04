Compania CDM a intervenit gratuit pentru dezinfectare în zona Sacoșu Turcesc și Chevereș: Trebuie să fim uniți! Compania CDM a fost la Sacoșu Turcesc și Chevereș. in zona cea mai afectata de evoluția cazurilor de COVID-19 din județul Timiș pentru a asigura dezinfectarea in mod gratuit. Acțiunile de dezinfectare continua. Echipa CDM a intervenit la Chevereș și Sacoșu Turcesc, pentru dezinfectare, fiind alaturi de cei din linia intai – doctori, poliție, armata, ... The post Compania CDM a intervenit gratuit pentru dezinfectare in zona Sacoșu Turcesc și Chevereș: Trebuie sa fim uniți! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean, a prezentat doi noi candidati ai partidului pentru functiile de primari din judet. Este vorba de Uivar si Sacosu Turcesc. Listele cu candidatii PMP Timis sunt aproape gata, spune Samartinean. The post PMP Timis si-a prezentat candidatii la primariile din Uivar…

- Alte șase noi localitati din Timiș intra in programul de inregistrare in cartea funciara, in cadrul unui proiect derulat de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Pana in prezent, șapte localitati au fost integral cadastrare, iar in 45 lucrarile sunt in desfasurare. ANCPI va scoate…

- O persoana a murit, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Berini, din Timiș, in aceasta dupa-amiaza. Drumul era umed, iar mașina a parasit partea carosabila. Șoferul a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital. The post Mașina rasturnata in localitatea Berini din Timiș. Un pasager…

- Vremea de afara a dat din nou batai de cap pentru drumari, in noaptea de miercuri spre joi. Din cauza conditiilor meteo a fost favorizata crearea de polei, ceea ce a necesitat interventia utilajelor cu material antiderapant. Utilajele au intervenit pe mai multe sosele aflate in zona de activitate a…

- Saptamanal apare alaturi de fostii sai colegi politici, isi arata sprijinul pentru PSD, dar Sorin Grindeanu nu semneaza inca adeziunea pentru revenirea oficiala in cadrul formatiunii. Nu a facut-o nici duminica, atunci cand in cadrul conferintei judetene a PSD Timis a primit un astfel de formular de…

- Intre 15 si 20 de candidati ai Partidului Pro Romania pentru primariile din Timis vor fi lansati oficial sambata. La eveniment va fi prezent si presedintele partidului, Victor Ponta. Printre candidati se regasesc unele nume cunoscute. The post Primul lot de candidati Pro Romania la primariile din Timis…

- O tanara de 26 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat, in noaptea de marți spre miercuri, cu masina, in Lugoj, județul Timiș.Potrivit ISU Timiș, accidentul s-a produs pe parcursul nopții, pe DN68A, in Lugoj, Dealul Viilor. Anunț de ULTIM MOMENT al meteorologilor: Cod galben pe jumatate…

- Peste 800 de misiuni au avut pompierii militari din Timiș in perioada sarbatorilor de iarna, iar peste 500 de intervenții au fost asigurate de echipajele SMURD. Nu mai puțin de 823 de misiuni au avut pompierii militari din Timiș in perioada sarbatorilor de iarna, iar 523 de intervenții au fost asigurate…