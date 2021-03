Compania Antibiotice Iaşi şi-a dublat investiţiile în an pandemic In anul 2020, un an afectat de pandemia cu virusul SARS COV-2, compania Antibiotice si-a dublat investitiile in cercetare de produse noi, echipamente pentru asigurarea calitatii, modernizarea tehnologiilor de fabricatie si digitalizarea activitatilor. Daca in anul 2019, valoarea investitiilor in echipamente a fost de aprox 7 mil. de lei, in 2020, Antibiotice a dublat aceste investitii, ajungand la peste 14 mil. lei. Acest lucru arata orientarea companiei at&ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 of 3 In anul 2020, un an afectat de pandemia cu virusul SARS COV-2, compania Antibiotice și-a dublat investițiile in cercetare de produse noi, echipamente pentru asigurarea calitații, modernizarea tehnologiilor de fabricatie și digitalizarea activitaților. Daca in anul 2019, valoarea investițiilor…

- Compania Antibiotice Iasi si-a dublat anul trecut investitiile in cercetare de produse noi, in echipamente pentru asigurarea calitatii și in modernizarea tehnologiilor de fabricatie, arata producatorul.

- Compania Antibiotice Iasi si-a dublat, anul trecut, investitiile in cercetare de produse noi, echipamente pentru asigurarea calitatii, modernizarea tehnologiilor de fabricatie si digitalizarea activitatilor, se arata intr-un comunicat al producatorului de medicamente remis miercuri AGERPRES. Astfel,…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a inceput, in anul 2017, un proiect dedicat evaluarii contributiei investitiilor straine directe (ISD) la dezvoltarea economiei in Romania, comparativ cu tarile din regiunea Europei Centrale si de Est. Astfel, s-a materializat in cadrul acestui proiect un element…

- Tinta bugetara de 7,1% este una curajoasa, astfel incat sa nu fie afectate nici salariile, nici pensiile, dar nici investitiile, iar sporul va ramane in interiorul venitului lunar, a declarat astazi vicepremierul Kelemen Hunor.

- Prima cooperare dintre Grupul BEI și Deutsche Leasing Romania va contribui la consolidarea investițiilor companiilor romanești active in sectoarele afectate de COVID-19. Noua cooperare dintre Banca Europeana de Investiții, Fondul European de Investiții și Deutsche Leasing Romania va permite companiilor…

- Investițiile și dezvoltarea județului Vrancea ar trebui sa fie principala preocupare a președintelui Consiliului Județean și nu cat carburant a consumat o mașina in 8 ani, a declarat fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Acesta a precizat ca așa zisa prezentare a consumului…

- Inainte de pandemia Covid-19, economia ceha se bucura de o crestere economica mai mare decat majoritatea statelor din Uniunea Europeana, datorita politicilor economice solide, deschiderii fata de investitiile straine directe si lanturilor valorice globale care au contribuit la ridicarea productivitatii,…