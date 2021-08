Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair si-a retras cursele de pe aeroporturile din Belfast, dupa ce cu ceva timp mai inainte a renuntat la aeroportul din Derry. Compania aeriana a blamat taxele guvernamentale pentru aceasta decizie. Ryanair va opri toate zborurile catre aeroporturile din Belfast, dupa ce cu putin timp in urma a incheiat…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair este in grafic pentru a-si indeplini estimarile revizuite privind numarul de pasageri, transportand luna aceasta peste zece milioane de persoane, dupa ce redresarea post-pandemie continua cu rezervari semnificative pana la finalul anului, a anuntat directorul general…

- Ryanair va opri toate zborurile catre aeroporturile din Belfast, dupa ce cu putin timp in urma a incheiat cursele catre aeroportul din Derry, noteaza Mediafax. Decizia companiei de a se retrage este o noua lovitura data conectivitatii dintre Irlanda de Nord si restul Europei. Compania aeriana a blamat…

- Operatorul aerian irlandez a declarat ca se asteapta sa transporte intre 90 de milioane si 100 de milioane de oameni in cele 12 luni care se vor incheia la sfarsitul lunii martie 2022, fata de un varf de 149 de milioane atins inainte de pandemia de Covid-19. “Ryanair isi revine puternic, mult mai repede…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair si-a imbunatatit, luni, estimarile privind traficul anual de pasageri ca urmare a unor rezervari puternice in timpul verii insa in paralel a raportat pierderi de 273 milioane de euro in trimestrul aprilie-iunie, transmite Reuters. Ryanair, cea mai mare companie…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, a anunțat luni ca se confrunta în continuare cu un context dificil din cauza pandemiei de COVID-19 și ca ar putea încheia anul fiscal „cu o mica pierdere sau pe zero”, relateaza CNBC.Operatorul irlandez a raportat o pierdere…

- Compania aeriana Ryanair a inceput operarea cursurilor de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" din Suceava, urmand sa aiba zboruri catre patru destinații externe. Vineri a fost lansata oficial cursa aeriana spre Veneția Treviso, care va avea doua frecvențe saptamanale. Pasagerii primei curse ...

- Lovitura dura pentru compania aeriana de stat Belavia din Belarus, in urma raspunsului international la deturnarea avionului Ryanair la Minsk si arestarea ziaristului Roman Protasevici, relateaza Reuters.