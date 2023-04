Comoara găsită de un muncitor care lucra la renovarea unui apartament. Proprietarul, un nonagenar internat la azil, uitase de bogății Un muncitor care lucra la renovarea unui apartament a gasit o comoara ascunsa in ventilația unui apartament. Acolo erau ascunse lingouri și monede de aur in valoare de 135.000 de euro, iar muncitorul a decis sa anunțe imediat poliția. Muncitorul a gasit comoara intr-un apartament din Heidelberg, unde efectua lucrari. In apartament nu mai locuia nimeni, și de aceea muncitorul a apelat imediat la poliție pentru descoperirea proprietarului aurului, arata publicația Tagesspiegel. A durat cateva zile și polițiștii au aflat cui aparținea aurul ascuns: unui batran de 90 de ani internat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

