Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani, din Bremen, Germania, a descoperit un dinar roman de argint, vechi de peste 1.800 de ani! Dinarul roman din argint datand din vremea imparatului Marcus Aurelius, care a domnit in perioada 161-180 e.n, a fost gasit vara trecuta, iar vineri a fost prezentat in cadrul unei conferinte…

- Un baietel in varsta de noua ani a descoperit in mod accidental o moneda romana cu o vechime de 1.800 de ani in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, potrivit Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA.Dinarul roman din argint datand din vremea imparatului…

- Un baietel in varsta de noua ani a descoperit in mod accidental o moneda romana cu o vechime de 1800 de ani in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, potrivit Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Dinarul roman din argint datand…

- GRAV… Accident rutier la Dealul Mare, unde o mașina Off Road a fost gasita rasturnata intr-o rapa. Sunt raportate telefonic doua victime. Au fost trimise la fața locului doua ambulanțe SAJ din care una cu medic, o ambulanța EPA și o mașina pentru descarcerare . Acolo a fost gasita o mașina Off Road…

- FINAL… Rezultate dezamagitoare pentru echipele naționale de rugby 7s ale Romaniei, masculin și feminin, in etapa a doua a Campionatului European, desfașurata in Germania, la Hamburg. La masculin, Romania s-a clasat pe locul 10, iar „ghindele” au terminat concursul pe locul 12. La finele saptamanii trecute,…

- Abia finalizat, documentarul „Insulele salbatice ale Irlandei“ produs de John Murray a fost prezentat in premiera mondiala in cadrul LYNX Festival, primul festival din Romania dedicat exclusiv filmului documentar si fotografiei de natura organizat de Asociația Romania Salbatica, alaturi de Asociația…

- Avem in jurul Bucureștiului o adevarata comoara, iar statul roman iși bate joc de ea. Forturile și bateriile construite acum 130 de ani de Regele Carol I pentru apararea orașului sunt abandonate și se degradeaza de la o zi la alta. Reabilitarea lor și introducerea intr-un circuit turistic ar aduce bani…

- STATISTICI… Peste 72 de mii de copii din Romania cresc fara a avea alaturi unul dintre parinti. Printre ei, se afla si un elev de 11 ani, din Vaslui, care, de Ziua romanilor de pretutindeni, a transmis un mesaj emotionant: „ma cheama Elias si am 11 ani. Acasa suntem sase frati. Mama are grija singura…