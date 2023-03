Comitete de audit obligatorii în cadrul băncilor, asigurătorilor și companiilor listate la bursă Bancile comerciale, societațile de asigurari și companiile listate la Bursa de Valori vor fi obligate sa aiba comitete de audit. Parlamentul a votat in prima lectura un proiect de modificare a legislației care are scopul de a imbunatați activitatea de audit in cadrul entitaților de interes public. In special, se propune modificarea Legii cu privire la intreprinderea de stat și intreprinderea mu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

