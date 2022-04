Comisia juridică, aviz favorabil acordat candidaţilor pentru CCR Comisia juridica, aviz favorabil acordat candidatilor pentru CCR Foto: facebook.com/cameradeputatilor Comisia juridica a Camerei Deputaților a avizat favorabil, astazi, toate cele trei candidaturi pentru funcția de judecator al Curții Constituționale. Prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, propus de PSD, judecatorul Cristi Danileț, susținut de USR, si profesorul universitar Ioan Sabau-Pop, din partea AUR. Plenul Camerei Deputaților urmeaza sa dea votul în privința celor trei candidaturi în ședința din 3 mai.

