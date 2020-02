Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va lansa miercuri o ampla dezbatere cu privire la inteligenta artificiala, in vederea reglementarii unui sector aflat in plina dezvoltare si dominat in mare parte de SUA si China,...

- Comisia Europeana a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a activat Mecanismul de Protecție Civila dupa ce a primit o solicitare de asistența din partea Franței privind repatrierea cetațenilor europeni aflați in Wuhan, China.

- Guvernul Statelor Unite va restrictiona exportul de software pentru inteligenta artificiala, de saptamana viitoare, in cadrul politicii de protejare a tehnologiilor sensibile de puteri rivale precum China, transmite Reuters.

- Epidemia de pesta porcina africana din China si tranzitia spre proteinele pe baza de plante in diete ar putea modifica pietele agricole din Uniunea Europeana in urmatorii zece ani, ducand la o fluctuatie a preturilor la carnea de porc si la o cultivare mai mare de leguminoase si soia, transmite Reuters.…

- China a adoptat noi reglementari care interzic furnizorilor de continuturi video si audio online sa foloseasca tehnologiile de inteligenta artificiala si realitate virtuala pentru a produce "informatii false", relateaza AFP, Reuters si Xinhua, citate de AGERPRES. Masura, anuntata vineri de Administratia…

- Un jucator maestru al jocului de strategie chinezesc Go a decis sa se retraga din branșa, susținând ca inteligența artificiala nu poate fi învinsa, scrie BBC. Lee Se-dol este singurul om care a învins vreodata software-ul AlphaFo dezvoltat de Deepmind, compania sora a Google.…

- ​Microsoft România organizeaza în decembrie Alice envisions the future, Girls in AI Hackathon - un eveniment AI (inteligenta artificiala) care își propune sa ofere elevelor din România resursele necesare pentru a-și dezvolta abilitațile de care au nevoie pentru profesiile viitorului.…