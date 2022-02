Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și-a crescut joi așteptarile privind inflația pentru acest an, dar se așteapta in continuare ca prețurile sa scada sub ținta Bancii Centrale Europene: 2% in 2023. Instituția cu sediul la Bruxelles a declarat ca inflația va atinge 3,5% in acest an, de la o prognoza pentru noiembrie…

- Dupa un avans de 6,3% in 2021, gratie unei cereri interne solide, ritmul de creștere a economiei Romaniei va incetini pana la 4,2% in acest an, urmand ca in 2023 sa accelereze usor la 4,5%, conform previziunilor economice de iarna ale Comisiei Europene (CE). Spre comparație, in toamna anului trecut,…

- Ritmul de crestere a preturilor de consum in zona euro va cobori anul viitor sub tinta de 2% avuta in vedere de Banca Centrala Europeana, conform unei versiuni preliminare a celor mai noi prognoze ale Comisiei Europene, ceea ce va avea cu siguranta un impact asupra dezbaterii cu privire la cat de…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. „Masura…

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, s-a intalnit, marti, la Bruxelles, cu comisarul UE pentru Economie, Paolo Gentiloni, caruia i-a prezentat masurile bugetare luate de Guvern in contextul asigurarii sustenabilitatii finantelor publice si propunerile privind modernizarea politicii de impozitare. Potrivit…

- Maia Sandu, a luat parte astazi, la Bruxelles, la ceremonia de semnare a unor documente importante pentru Republica Moldova și cetațenii noștri, alaturi de Katarina Mathernova, Director general adjunct pentru Politica de vecinatate și negocierile de extindere la Comisia Europeana. Vicepremierul Nicu…

- „Nu știm inca care va fi impactul in temperarea inflației. Foarte probabil vom vedea o temperare a inflației in urmatoarele luni, pana in aprilie cand expira acest pachet de sprijin, insa in aprilie este la fel de probabil sa vedem inflația din nou la 8% sau poate peste”, a spus Florin Andrei intr-o…