Stiri pe aceeasi tema

- Italia a oferit Romaniei circa 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Ajutorul oferit Romaniei de catre Italia, prin punerea la dispoziție a acestor doze aflate in stocurile Regiunii Lombardia, vine…

- Irigațiile au fost excluse din PNRR, in cazul Romaniei. Decizia de ajustare a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei a fost luata de Comisia Europeana. Justificarea acestei decizii a Comisiei a fost prezentata de un oficial de la Bruxelles. „Sunt cateva proiecte respinse, proiecte…

- Romania trebuie sa aiba o rata de ocupare a procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie de minimum 85% la mijlocul anului 2023, potrivit obiectivului intermediar din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care il are de indeplinit, a declarat, luni, un inalt oficial al Uniunii…

- Comisia Europeana a cerut Romaniei eliminarea proiectelor de irigatii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) deoarece autoritatile de la Bucuresti nu au putut furniza dovezi ca aceste proiecte nu afecteaza mediul inconjurator, mai precis corpurile de apa naturale care alimenteaza sistemele…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Bucuresti pe 27 septembrie, pentru a anunța concluzia executivului de la Bruxelles cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliența. La solicitarea colegului nostru, Lucian Balanuța, purtatorii de cuvant ai Comisiei Europene au anunțat…

- „Nu cred ca se poate vorbi de sacrificarea lui Stelian Ion. Stelian Ion nu este singura persoana in mana careia se afla soluția. Coaliția trebuie sa gaseasca o soluție. Am spus cu subiect și predicat ca UDMR este marea problema acolo. Ar trebui intrebat UDMR in coaliție ce anume nu le convine. Pentru…

- Ministrii europeni ai Finantelor au aprobat luni planurile de redresare ale altor 4 state membre, Croatia, Cipru, Lituania si Slovenia deschizand calea pentru eliberarea fondurilor UE destinate proiectelor prevazute in mecanismul de relansare economica post-Covid al blocului comunitar, anunța Reuters…

- Europarlamentarul USR PLUS Vlad Marius Botoș solicita comisarului european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, sa acționeze Mecanismul de Protecție Civila al Uniunii Europene pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din ultimele zile. „Inundațiile din Alba, din zona Roșia Montana,…