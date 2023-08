Stiri pe aceeasi tema

- Romania a redevenit granarul Europei: țara noastra cel mai mare exportator de grau moale din UEExporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/2024, care a inceput la 1 iulie 2023, au scazut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grau…

- Comisia Europeana a propus un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a oferi asistenta Romaniei, in urma daunelor cauzate de o seceta severa in vara anului 2022, se arata intr-un comunicat al Executivului

- A fost aprobata o schema de 200 de milioane de euro care ar despagubii romanii proprietari de paduri. Proiectul a fost aprobat pentru lemnul ramas netaiat pentru respectarea cerințelor ecologice obligatorii. Ajutorul oferit deținatorilor de paduri din Romania va fi oferit sub forma unor subvenții directe…

- Comisia Europeana a oferit unor țari membre UE bani pentru a-și reabilita cadrul natural, iar una dintre țarile beneficiare este Romania. “Vara este aici, la fel și șansa noastra de a descoperi cateva bijuterii unice ale Europei – cofinanțate cu mandrie prin Fondul de Coeziune. Uimitoarele plaje de…

- Comisia Europeana ajuta Natiunile Unite si Turcia sa incerce sa convinga Rusia sa accepte prelungirea acordului care permite exportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra si este deschisa sa "exploreze toate solutiile", a declarat joi un purtator de cuvant al Uniunii Europene, in conditiile in care…

- Statele membre ale UE au aprobat, luni, pachetul de sprijin in valoare de 100 de milioane euro pentru fermierii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, iar o serie de alte masuri, inclusiv posibilitatea unor plati in avans mai mari, ar trebui sa sprijine fermierii afectati de fenomene climatice…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice.