Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune o adeverinta electronica verde. Astazi, 17 martie, Comisia Europeana propune crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID 19.Adeverinta electronica verde va constitui dovada…

- Adeverintele electronice verzi vor facilita libera circulatie in conditii de siguranta Comisia Europeana propune crearea unui certificat electronic verde COVID. Aceasta ar facilita libera circulatie in interiorul Uniunii Europene, in conditii de siguranta COVID-19. Adeverinta electronica verde va dovedi…

- Comisia Europeana propune miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar. Adeverinta electronica verde va constitui dovada…

- Astazi, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul: – a fost vaccinat impotriva COVID-19 – a primit…

- Comisia Europeana propune, miercuri, crearea unei adeverințe electornice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința...

- Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit…

- Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19, document care va constitui dovada ca o persoana a fost vaccinata anti-COVID sau are un test negativ de COVID sau a trecut prin boala.…

- Comisia Europeana va propune ca pâna la sfârșitul anului 2023 crearea unui „card european de handicap” care sa faciliteze recunoașterea reciproca a statutului de persoana cu handicap între statele UE, a anunțat ea miercuri, relateaza AFP.Înființat pe baza unui…