Comisia Europeană nu a înnoit comanda pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de AstraZeneca Comisia Europeana a lansat luna trecuta o actiune legala impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare a vaccinului anti-Covid si pentru ca nu are un plan fiabil pentru a asigura livarile la timp. UE si AstraZeneca urmeaza sa fie audiate pe 26 mai, intr-un tribunal de prima instanta francofon de la Bruxelles, in acest proces. Laboratorul suedezo-britanic a livrat statelor membre UE doar 30 de milioane din cele 120 de milioane de doze contractate in primul trimestru. In al doilea trimestru, AstraZeneca intentioneaza sa furnizeze doar 70 de milioane din cele 180 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

