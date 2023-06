Comisia Europeana a reușit sa-și impuna Regulamentul de instituire a Actului privind sprijinirea producției de muniție. Pe langa pachetul financiar acordat pentru accelerarea producției, regulamentul prevede inventarierea fabricilor de pe lanțul de producție și obligarea acestora de a prioritiza comenzile pentru muniții, in contextul angajamentului UE de a livra un milion de proiectile Ucrainei, oficializand, […] The post Comisia Europeana naționalizeaza fabricile de armament. TOTUL PENTRU UCRAINA first appeared on Ziarul National .