Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat joi o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele, afectate de razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza executivul comunitar. Ajutoarele vor fi acordate…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane euro (2,5 miliarde de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza un

- Budapesta este gata sa sprijine Kievul pe baza bilatarala, dar se opune „categoric” unui nou imprumut al Uniunii Europene in acest scop, relateaza agenția maghiara MTI, preluata de Agerpres . „Am mai facut acest lucru o data, am sustinut imprumutul comun al UE din timpul pandemiei si a fost mai mult…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde EUR (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Citește și: Lovitura data intreprinderilor mari: au fost excluse de la subventionarea…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde de euro pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele, in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), in care se recunoaște faptul ca economia UE…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia”, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Inflația in continua creștere declanșat o criza a costului vieții in toata Europa, iar guvernele intervin pentru a incerca sa protejeze gospodariile și intreprinderile de creșterea aparent fara sfarșit a prețurilor la energie. Euronews a facut o centralizare a masurilor luate de guvernele din mai multe…