Comisia Europeană afirmă că nu are dovezi conform cărora avionul…

Comisia Europeana a anuntat vineri ca nu dispune de dovezi conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost doborat de o racheta iraniana si a cerut desfasurarea unei investigatii credibile, consemneaza agentia EFE.



''In acest stadiu nu exista dovezi concludente asupra cauzei accidentului'', a semnalat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Stefan de Keersmaecker. El a adaugat ca UE ''asteapta rezultatele investigatiei in desfasurare'', subliniind ca ''cel mai important este ca investigatia sa fie independenta,…