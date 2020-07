Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru locuitorii statelor UE.Comisia Europeana a semnat marti un contract cu Gilead, companie farmaceutica, pentru a asigura doze de Veklury, denumirea comerciala a Remdesivir, transmite institutia intr-un comunicat de presa. Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul…

- Germania dispune in prezent de doar cateva sute de doze din antiviralul remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, le-a declarat luni eurodeputatilor ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, precizand ca lucreaza pentru a se asigura ca medicamentul ar putea fi produs…

- AstraZeneca a anuntat sambata ca a semnat un contract cu guvernele Frantei, Germaniei, Italiei si Olandei pentru aprovizionarea Uniunii Europene cu un potential vaccin impotriva noului coronavirus, acesta fiind cel mai recent acord convenit de grupul farmaceutic britanic pentru combaterea pandemiei,…

- Franta, Germania si Italia au incheiat cu compania Astrazeneca un contract pentru furnizarea a 400 de milioane de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a anuntat sambata ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, printr-un mesaj pe Facebook. Conform informatiilor preluate de Reuters, vaccinul…

- Italia intra in normalitate din 3 iunie. Guvernul Italiei a aprobat, vineri noaptea, un decret care va permite calatoriile catre si dinspre alte tari membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 3 iunie, transmit Reuters si dpa. Decretul a fost propus de catre premierul Giuseppe Conte si ministrul…

- Banca Angliei a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a Produsului Intern Brut al Marii Britanii, cea mai grava prabusire inregistrata de Regatul Unit in peste 300 de ani, potrivit Reuters.Banca Angliei a dat publicitatii ”un scenariu ilustrativ”, potrivit caruia Produsului…