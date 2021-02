Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei in valoare de 254 milioane de euro de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului București. „Aceasta masura de ajutor in valoare de 254 de milioane EUR, finanțata prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta Romania sa iși atinga obiectivele in materie de eficiența energetica și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și de alți poluanți, fara a denatura in mod nejustificat concurența”, a spus Vicepreședinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurenței. Romania…