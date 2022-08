Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 60,7 milioane EUR (300 milioane RON) pentru sprijinirea intreprinderilor care iși desfașoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri și persoane in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Schema a fost aprobata…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de ajutorare a Romaniei in valoare de 500 de milioane de euro, pusa la dispozitie prin intermediul Mecanismului de Redresare si Rezilienta (MRR) pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafete impadurite, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca de 605 milioane de euro, pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii ("IMM-uri") active in sectorul constructiilor afectate de pandemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca de 357 milioane de euro, pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii ("IMM-uri") afectate de pandemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca de 606 milioane de euro, pentru a sprijini companiile din anumite sectoare din zonele mici urbane si rurale, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 4,3 milioane EUR (21,37 milioane RON), menita sa sprijine operatorii aeroportuari in contextul pandemiei de coronavirus, arata un comunicat a Executivului comunitar.

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri 25.05.2022, ca a aprobat schema romaneasca in valoare de 300 milioane EUR, granturi și micro-granturi pentru capital de lucru, destinate sprijinirii afacerilor din agricultura și industria alimentara, parte a programului ”Sprijin pentru Romania”. Fii la…

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. In cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor subventii directe de pana la 120.000 euro, echivalentul a 593.000 de lei per beneficiar, arata un comunicat de presa al Comisiei Europene. Va fi accesibil intreprinderilor…