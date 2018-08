Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere in cazul incendiului de la Palatul Episcopal din Oradea. De asemenea, pompierii au demarat o ancheta pentru a stabili cauzele incendiului devastator produs la cladirea Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor a primit miercuri vizita unui grup de 30 de copii, cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani. Copiii sunt inscriși in Tabara de vara „Florile Centenarului”, organizata de Secția pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene „Gheorghe…

- La fata locului au intervenit cu operativitate doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Oradea, echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Oradea și autospeciala SMURD cu medic de urgența. Potrivit…

- Peste 40 de persoane s-au inecat in ultimii șase ani in raurile, lacurile, canalele de fuga și alte cursuri de apa din județul Bihor. Tot in intervalul 2012 – 2018, alte 12 persoane, dintre care 9 copii, au fost in pericol de a se ineca, fiind salvate de echipajele de pompieri militari.…

- Acesta este scenariul exercitiului demonstrativ organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor. Potrivit scenariului, pe timpul activitații de reabilitare a unuia dintre zidurile Cetații Oradea, s-a produs un cutremur și a izbucnita un incendiu la acoperișul cladirii…

- 200 de sportivi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au concurat in cadrul probelor specifice celor doua discipline in perioada 12 – 14 iunie, in municipiul Iași. Echipa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a avut in componența trei subofiteri…

- O furtuna puternica a lovit, in aceasta dimineata, judetul Bihor. Toate echipajele de pompieri au iesit pe teren, in mai putin de doua ore fiind inregistrate peste 40 de apeluri la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana”.

