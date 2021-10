Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat un set de masuri destinat reducerii impactului creșterii prețurilor la energie și gaze asupra consumatorilor și a intreprinderilor mici, dar și de a crește rezistența la viitoare șocuri. Executivul european a adoptat, miercuri 13 octombrie, „Comunicarea privind prețurile…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a anunțat ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel național pentru…

- Comisia Europeana va stimula statele membre sa reduca taxele pe energie si sa redistribuie profiturile rezultate de pe urma cresterii preturilor catre cei mai defavorizati, gratie diferitelor instrumente care le stau la dispozitie, a declarat luni comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, transmite…

- Comisia Europeana intentioneaza sa le ceara statelor membre ale Uniunii Europene sa reduca accizele la energie sau sa redistribuie profiturile in tari mai sarace, anunta Thierry Breton, comisarul european...

- Comisia Europeana va crea un set de masuri pe care statele membre le vor putea lua pentru a contracara cresterea preturilor energiei fara sa incalce regulile blocului comunitar, a anuntat miercuri Executivul UE, in conditiile in care consumatorii se confrunta cu cresteri puternice ale facturilor…

- Statele membre UE trebuie sa primeasca persoanele din Afganistan care sunt „in pericol imediat”, precum jurnalistii, personalul ONG-urilor si avocatii drepturilor omului, in special femeile, a declarat comisarul pentru afaceri interne Ylva Johansson. Comisia Europeana poate oferi sprijin financiar suplimentar…

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene in Afganistan recomanda suspendarea deportarilor pentru moment in tara lovita de criza din cauza situatiei securitatii care se deterioreaza masiv, relateaza marti DPA. Avand in vedere agravarea conflictului, securitatea precara si situatia drepturilor…