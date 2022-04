Liudmila Denisova, comisar pentru drepturile omului in Ucraina, strange, in continuare, dovezi pentru probarea crimelor de razboi ale soldaților ruși. Intr-o postare publicata pe pagina personala de Facebook, preluata de publicația Gazeta , oficialul ofera noi detalii despre atrocitați. Comisarul pentru drepturile omului ofera noi detalii despre barbaria militarilor ruși: In satul Makariv din regiunea Kiev, unui barbat de 80 de ani i s-a taiat mainile in fața fiicei sale. A murit din cauza ranilor graveIn Irpin, tot langa capitala Kiev, o femeie insarcinata, in varsta de 20 de ani, a fost violata…