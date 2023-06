Stiri pe aceeasi tema

- Este important pentru Romania sa se asigure ca printre prioritatile asumate de Consiliul UE pentru viitoarele 12 luni se afla si aderarea ei la spatiul Schengen, pentru ca numai astfel va avea garantia rediscutarii acestei teme in urmatorul an si a mentinerii ei in prim-planul agendei europene, a declarat…

- Aderarea Romaniei la spatiul Schengen nu se afla pe agenda ultimului Consiliu Justitie si Afaceri Interne (JAI) din cadrul presedintiei suedeze a UE, care va avea loc pe 8-9 iunie, la Luxemburg, transmite Agerpres. Cu toate acestea, Comisia Europeana a dat asigurari, intr-un raspuns trimis recent unui…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a atras atenția ca intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen lipsește de pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8-9 iunie de la Luxemburg. In aceste condiții, oficialul susține ca singura șansa a țarii noastre de a adera la acest spațiu este procesul…

- Comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret, Maria Gabriel, care este membra a partidului bulgar de centru-dreapta GERB, a fost mandatata luni sa formeze un nou guvern al Bulgariei, in urma alegerilor care au avut loc luna trecuta in aceasta tara, informeaza Reuters.

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a devenit coordonatorul unui raport care, daca va fi adoptat de plenul Parlamentului European, va putea fi folosit de institutiile Uniunii pentru a ataca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene decizii precum cea a Austriei de a se opune aderarii la Schengen a Romaniei…

- Premierul Nicole Ciuca a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna ca au discutat subiectul Schengen, care este foarte important nu doar pentru tara noastra ci si pentru intreg ansamblul de masuri care se iau la nivelul Uniunii Europene. Premierul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a avut saptamana aceasta o noua intalnire cu comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, pentru a discuta despre continuarea demersurilor cu privire la aderarea Romaniei la spațiul Schengen și pentru a stabili acțiunile care trebuie intreprinse pentru…

- „Cei din Austria in urmatoarea perioada vor face o vizita in Romania si foarte probabil vor da un mesaj extrem de clar, un mesaj pe care il asteapta Spania pentru ca sunt sigur ca Spania va pune pe ordinea de zi a JAI din toamna, problema extinderii spatiului Schengen pentru Romania. Am rezerve cu privire…