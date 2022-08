Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 3 august 2022, a inculpatului ASANACHE-DAMIAN DANIEL CIPRIAN, la data faptelor ofițer de poliție in cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influența. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista date și probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: In calitate de ofițer de poliție angajat la Corpul de control al Ministerului…