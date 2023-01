Acum cincizeci de mii de ani, in Epoca de piatra, a fost și cea mai recenta data cand cometa C/2022 E3 (ZTF), supranumita acum „cometa verde”, a trecut pe langa Pamant. Aceasta s-a intors recent pe cerul nopții, aparand ca o pata slaba, dar care in zonele mai intunecate, s-a observat cu ochiul liber. Daca nu ați vazut-o inca, nu ați pierdut ocazia. Astronomii indica datele de 1 și 2 februarie, ca fiind cele mai propice. Atunci, cometa va trece cel mai aproape de Pamant. Cu un binoclu sau un telescop o puteți observa și acum, cu condiția sa aveți cer senin. Cometa, filmata in Alba Cometa a fost…