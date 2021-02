Comerţul online va creşte cu cel puţin 15% în România, în 2021 (analiză) Comertul online din Romania va creste cu cel putin 15% in acest an, in timp ce plata cu cardul se va afla pe un trend ascendent, de 39%, inclusiv in mediul rural, releva o analiza intocmita de catre dezvoltatorul local al unei solutii integrate de comert si marketplace. Conform datelor centralizate de VTEX Romania, in acest context, se estimeaza ca numarul magazinelor online cu peste o mie de comenzi pe zi se va tripla in urmatorii trei ani, iar cele mai mari cresteri observate in 2021 vor fi in categoriile home & deco, pharma si fashion. "In acest moment sunt maximum 100 de magazine online pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comertul online isi va continua evolutia si va inregistra o crestere de cel putin 15% in acest an, oferind o perspectiva optimista pentru magazinele locale, estimeaza specialistii VTEX Romania.

- In 2020, viețile noastre au fost afectate mai mult ca oricand de grija pentru sanatate și, implicit, de instituția in care ne punem bazele: spitalul. In ultimii 30 de ani, un singur spital a fost construit de la zero in Romania. Ce știm despre cum se ridica un spital al viitorului-prezent? Analiza „Spitalul…

- Comertul online din Romania va creste cu cel putin 15% in acest an, in timp ce plata cu cardul se va afla pe un trend ascendent, de 39%, inclusiv in mediul rural, releva o analiza intocmita de catre dezvoltatorul local al unei solutii integrate de comert si marketplace, potrivit Agerpres. Conform…

- România traverseaza o etapa accelerata de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradițional care va migra tot mai mult catre comerțul online. Dupa un salt de cel puțin 3 ani anul trecut, comerțul online își va continua evoluția și va înregistra o creștere de cel puțin 15%…

- Numarul magazinelor cu peste 1.000 de comenzi pe zi se va tripla in urmatorii 3 aniRetailerii și mall-urile se vor orienta catre modele de business online și marketplace pentru a asigura supraviețuirea sectorului, conform Veranda Shop OnlinePlata cu cardul va crește pana la 39%, inclusiv din zona ...

- Potrivit Eurostat , doar 10% dintre dintre romani folosesc metode de invațare on-line, 12% au acces la internet-banking, 37% citesc știri pe internet, 40% au acces la email, 45% folosesc rețelele de mesagerie (așa cum ar fi WhatssApp), 34% asculta muzica. Acestea sunt categoriile la care romanii sunt,…

- Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile de vaccin catre UE saptamana trecuta, acum a venit randul AstraZeneca. Compania farmaceutica a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin. Potrivit Reuters…

- Adoptarea rapida a tehnologiilor educaționale, schimbarea obiceiurilor de petrecere a “timpului de ecran”, diversificarea accelerata a tipurilor de plartforme digitale folosite de cei mici se numara printre principalele tendințe privind tehnologiile pentru copii, potrivit unei analize de final de an…