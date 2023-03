Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a emis un comunicat de presa in care anunța desfacerea contractului comentatorului Marian Olaianos, in urma conflictului cu fosta colega Nadine Vladescu. CONTEXT: Gazeta Sporturilor a dezvaluit pe 8 noiembrie 2022 ca Marian Olaianos e acuzat ca a bruscat-o și a lovit-o pe Nadine…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente, la data de 8 februarie a.c., Judecatoria Constanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui barbat, de 40 de ani, banuit de comiterea infractiunii.Potrivit IPJ Constanta, acesta…

- "Cineva m-a avertizat in urma cu doua zile ca a fost avertizat ca urmeaza sa fim urmariti. Eu nu sunt paranoica de obicei. Ziele trecute am vazut o masina in urma mea, dar nu m-am alarmat. Nu credeam sa se ajunga la asta. Nu cedam in fata amenintarilor si intimidarilor", a afirmat Anca Alexandrescu.Jurnalista…

- Un nou caz revoltator a avut loc intr-o școala din țara. De data aceasta, atenția a fost indreptata spre o unitate de invațamant din Campulung Moldovenesc, unde o invațatoare ar fi agresat fizic și verbal un elev, in fața colegilor sai. Cadrul didactic se ap ...