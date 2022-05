Comandantul de la Azovstal a scos capul

Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul rezistenței de la Azovstal refuza sa se predea. Miercuri, Bohdan Krotevici a postat pe Twitter o fotografie cu el in interiorul uzinei, imaginea fiind insoțita de mesajul "Lupta continua".

- Scena filmata cu luptele de la oțelaria Azovstal. Ultimii aparatori ai Mariupolului continua sa contraatace, deși sunt depașiți numeric, iar rușii sunt mai bine dotați cu armament. 78th day of the war, in conditions of complete encirclement, despite the extremely difficult situation, lack of ammunition…

- Un comandant al pușcașilor marini ucraineni, refugiat impreuna cu alți luptatori in oțelaria Azovstal din Mariupol, a facut un apel personal la Elon Musk pentru a-i ajuta pe militari sa paraseasca in siguranța orașul din sudul țarii, care de cateva saptamani este asediat de invadatorii ruși. Solicitarea…

- Aproximativ 26.000 de militari ruși au fost uciși de pe 24 februarie, din momentul in care Rusia a invadat Ucraina, a declarat Statul Major General al forțelor armate ucrainene in ultima sa actualizare. Potrivit ucrainenilor, in ultima zi Rusia a suferit cele mai mari pierderi la nord de orașul Donețk.…

- Ultimii luptatori ucraineni aflati la combinatul siderurgic Azovstal din portul Mariupol au promis duminica ca vor continua sa lupte atat timp cat sunt in viata, iar predarea in fața trupelor rusești iese din discuție, intr-o conferința de presa ținuta online, relateaza BBC și The Guardian. ”Vom continua…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi continute actiunile pentru evacuarea civililor blocati in orasu

- Unitați militare pro-ruse au efectuat percheziții in orașul ucrainean asediat Mariupol. Primarul orașului, Vadym Boichenko, a declarat ca peste 100.000 de persoane trebuie inca evacuate de urgența, descriind situația din acest oraș drept o catastrofa umanitara. Rusia numește acțiunile sale din Ucraina…

- Un avion de lupta rus a fost distrus duminica seara deasupra orașului Harkov, potrivit imaginilor publicate de Nexta pe Twitter. In imaginile publicate in aceasta seara de Nexta se vede cum avionul rus este distrus de apararea antiaeriana ucraineana. Informația a fost confirmata și de reprezentanții…