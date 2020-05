Columbia, Cornell, Brown și altele - Tot mai multe universități americane prestigioase sunt date în judecată de studenți ​Universitațile americane cu tradiții sacrosancte și absolvenți de prestigiu mai au acum un lucru în comun: sunt date în judecata de catre studenți nemulțumiți, relateaza NPR.



Studenții pretind ca închiderea campusurilor universitare ca urmare a izbucnirii pandemiei cauzate de noul coronavirus le-ar fi dat dreptul sa își primeasca o mai mare parte din taxele de școlarizare înapoi iar lista universitaților care se confrunta cu aceasta problema este în creștere.



Cazurile ridica întrebari dificile cu privire la ceea ce face cu adevarat o educație… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- Studentii vor sa mearga la examene, cu masti si manusi, in loc sa dea examene onșine, care pot sa ii puna mai mult in dificultate, transmite Mediafax.Facultatea in timpul epidemiei este o adevarata provocare pentru studenti. Acestia se plang ca nu invata mare lucru la cursurile online si se…

- Pentru cei peste 900 de studenți absolvenți din cadrul Universitatații de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”, examenul de absolvire va consta, exclusiv, in susținerea tezei de licența, on-line. Decizia a fost aprobata de membrii Senatului.

- Seara de poezie de la malul marii este evenimentul la care Facultatea de Arte din cadrul Universitații „Ovidius” va invita sambata, de la ora 18:00. Evenimentul realizat de studenții facultații, imrepuna cu elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” va fi transmis pe pe pagina de YouTube a…

- Accesarile online, audio si video, ale piesei „Lean on Me” au crescut in Statele Unite cu 729% dupa decesul muzicianului soul Bill Withers potrivit news.ro.Bill Withers, care a compus, intre altele, piesele „Ain’t No Sunshine” si „Lean on Me”, a murit pe 30 martie din cauza unor complicatii…

- Studenții craioveni au inceput voluntariatul pentru a susține persoanele vulnerabile in aceasta perioada de pandemie. Este vorba de peste 30 de studenți de la Universitatea din Craiova și de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova. Lor li s-au alaturat și absolvenți de studii superioare.…

- Universitatile din Marea Britanie s-au digitalizat in doar cateva zile, de la izbucnirea pandemiei de Coronavirus COVID - 19.Cu toate ca cele mai multe dintre acestea detineau deja unele aplicatii si platforme online, unde studentii aveau acces la cursuri, iata ca odata cu masura auto-izolarii la domiciu…

- Consiliul de Administrație al Universitații București a aprobat marti, 17 martie, majorarea taxelor pentru studiile de licenta la Facultatea de Drept cu nu mai putin de 55%. Studentii care se vor inscrie in toamna anului 2020 la Facultatea de Drept vor plati o taxa de 5450 de lei, cu 55% mai mult fata…