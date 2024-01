Colț de rai distrus pentru construirea unei mânăstiri Un colț de rai s-a transformat in șantier, iar autoritațile au in plan sa construiasca o manastire. Zona, un „colț de rai” natural din Munții Fagaraș, un sit Natura 2000, arata ca un șantier, iar manastirea figureaza in acte drept cabana. Cazul a fost scos la iveala de asociația Agent Green, care a publicat mai multe fotografii de la situl Natura 2000. Sursa foto: Agent Green Agent Green: Acum este iad caci un preot iși face manastire ”Intai a fost un colț de rai. Apoi a aparut o poteca catre rai. Apoi un drum. Acum este iad caci un preot iși face manastire.”, au scris reprezentanții asociației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

