Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Colorado Avalanche a invins in deplasare, cu scorul de 3-2 dupa prelungiri, formatia Tampa Bay Lightning, miercuri seara, in cel de-al patrulea meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) si mai are nevoie de un singur succes pentru a intra in posesia Cupei…

- Echipa Tampa Bay Lightning, detinatoarea Cupei Stanley, a restabilit egalitatea in finala Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-1, formatia New York Rangers, marti, in cel de-al patrulea meci din aceasta…

- Universitatea Olimpia Cluj a castigat, duminica, al 11-lea sau titlu national de campioana a Romaniei la fotbal feminin, dupa ce a invins-o pe Politehnica Timisoara cu scorul de 1-0, pe teren propriu, in etapa a 10-a li ultima a play-off-ului Ligii I, potrivit Agerpres.Unicul gol al partidei a fost…

- Romania a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-19 de la Varese (Italia), 3 de aur, 1 de argint si 1 de bronz, bilant cu care a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel mai ciudat meci din istoria fotbalului mondial a avut loc la Mediaș! Gaz Metan Medias, cu MINUS 41 de puncte in clasament inaintea partidei, ceva nemaiintalnit vreodata pe mapamond, a castigat, scor 4-3, vineri, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, care are MINUS 11 puncte, o alta bizarerie…

- Universitatea Craiova a invins fara drept de apel, scor 0-4 (0-1), pe FC Argeș, in deplasare, intr-un meci jucat luni, in cadrul etapei a 6-a din play-off-ul Ligii 1. Oltenii sunt acum la un punct de FCSB, cel puțin pentru cateva ore, pana la deznodamantul partidei Farul Constanța – FCSB. Fii…

- Echipa Tampa Bay Lightning, campioana en titre, si-a asigurat calificarea in play-off-ul actualei editii a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), in urma victoriei obtinute pe teren propriu, cu scorul de 4-3, dupa prelungiri, in fata formatiei Anaheim Ducks, potrivit Agerpres.Gruparea…

