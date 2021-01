Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seara trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington si a subliniat ca, in astfel de cazuri, este fundamental ca liderii sa fie foarte clari in a le transmite sustinatorilor lor sa evite violentele, transmite EFE.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj de Anul Nou in care indeamna ca 2021 sa fie un 'an al vindecarii', transmite dpa. 'Atit schimbarile climatice, cit si pandemia COVID-19 sunt crize carora li se poate raspunde doar de toti impreuna - ca parte a unei tranzitii spre…

- Liderii politici de pe intreg mapamondul ar trebui sa declare "stare de urgenta climatica" in tarile lor, pentru a evita ca incalzirea globala sa ajunga la un nivel catastrofal, a declarat sambata secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Peste 70 de lideri politici din intreaga lume urmeaza sa se…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat miercuri omenirea, intr-un discurs sustinut la Universitatea Columbia din New York, sa "repare" planeta in fata incalzirii climatice, simultan cu reconstruirea post-COVID a unei "lumi noi", informeaza AFP si dpa. "Echilibrul…

- Cea de-a 32-a sesiune a Adunarii Generale a ONU din 1977 a decis sa stabileasca data de 29 noiembrie, in fiecare an, drept ziua solidaritații cu palestinienii la scara mondiala. Cu ocazia acestei zile, in multe țari sunt organizate o varietate de evenimente de solidaritate in sprijinul justei lor cauze.…