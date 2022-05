Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina poate inarma, cu ajutorul SUA si al UE, un milion de soldati bine pregatiti si puternic motivati ce ar putea pune mari probleme armatei ruse, a avertizat marti un colonel rus in retragere, Mihail Hodarenok, la o emisiune la postul public rus de televiziune Rossiya-1, relateaza agentia EFE…

- Un bombardament rusesc asupra unei uzine din Avdeevka (estul Ucrainei) s-a soldat marti cu cel putin zece morti si 15 raniti, a anuntat guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de AFP si Reuters. Oficialul a adaugat ca „informatiile mai trebuie clarificate si numarul de victime ar putea…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. Intr-un interviu difuzat…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Forțele Rusiei se concentreaza in periferia de est, nord-vest și vest a Kievului pentru un asalt asupra capitalei in urmatoarele 24-96 de ore. Rușii aduc provizii și intariri și efectueaza atacuri cu artilerie, și rachete pentru a slabi apararea și a intimida aparatorii inaintea unui astfel de asalt. …

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina se va duce in continuare, crede președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Paris a spus ca nu crede ca negocierile de pace vor veni cu o soluție reala. „Sunt lucid: pe termen scurt, mai degraba razboiul se va duce in continuare”, considera Emmanuel Macron care…

- Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Olena, a publicat fotografiile unor copii uciși in Ucraina de militarii ruși și a cerut presei sa „spuna adevarul teribil” ca trupele lui Putin ucid copii „conștient și cinic”. Imaginile și apelul Olenei Zelenska au fost postate pe conturile oficiale…

- La cateva ore dupa ce in presa a aparut un interviu in care Daniel Pancu l-a laudat pe liderul cecen Ramzan Kadirov, aliatul lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, casa de pariuri Superbet a anunțat ca a reziliat contractul cu fostul fotbalist. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…