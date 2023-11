Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Colliers Cererea pentru locuințe private de inchiriat in randul studenților este in creștere in regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), in toate cele șase economii majore ale Romaniei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Bulgariei și Poloniei, observa consultanții Colliers, iar aceasta tendința atrage…

- Școala de dans Chirila Alba Iulia, rezultate excelente la Praga, la Campionatele Europene de dans modern Școala de dans Chirila din Alba Iulia a reușit performanțe extraordinare la Campionatele Europene de dans modern de la Praga. Prestigioasa competiție Praga Dance Competition a aliniat la start peste…

- Volumul tranzactiilor cu cladiri de birouri, spatii de retail, parcuri industriale si hoteluri a scazut cu 43% in primul semestru, la 180,6 milioane euro. ”Numarul proprietatilor imobiliare generatoare de venituri (cladiri de birouri, parcuri industriale si de logistica, spatii de retail, hoteluri)…

- Duelul dintre echipele Serbiei si Poloniei detine capul de afis al sferturilor de finala ale Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2023, dupa victoriile obtinute de acestea, duminica, la Bari (Italia), in optimi, potrivit Agerpres.Serbia, care a disputat semifinale la ultimele trei…

- ”Vanzarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare noi din Romania vor incheia anul 2023 pe crestere, estimata la circa 7% comparativ 2022, insa productia auto locala va fi pe minus, singura scadere dintre cele cinci piete din Europa Centrala analizate de PwC in raportul Autofacts”, arata PwC.…