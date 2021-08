Colliers: Investiţiile imobiliare au scăzut cu 29%, în primul semestru din 2021 Valoarea investitiilor imobiliare din Romania a totalizat, in primul semestru al acestui an, aproape 290 de milioane de euro, in scadere cu circa 29% fata de nivelul de 409 milioane de euro din prima jumatate a lui 2020, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproximativ 66% din volum, arata Colliers in raportul de piata privind evolutia pietei imobiliare in primul semestru din 2021.



Conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES, consultantii Colliers apreciaza ca, in pofida incetinirii, fundamentele pietei raman puternice, cu un nivel sanatos al tranzactiilor si incredere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața investițiilor imobiliare din Romania scade in linie cu evoluția din Europa Centrala și de Est, dar activitatea și perspectivele raman favorabile, arata Colliers. Valoarea totala a investițiilor imobiliare a ajuns la aproape 290 de milioane de euro in Romania in primele șase luni din 2021, arata…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- De asemenea, cifra de afaceri a scazut cu 6%, la 798,79 milioane lei. Transgaz detine statutul de monopol in transportul gazelor naturale din Romania si vehiculeaza circa 90% din totalul gazelor naturale consumate. La data de 30 iunie 2021, soldul disponibilitatilor in conturi bancare ale societatii…

- Volumul total al investitiilor imobiliare in Romania a atins 303,6 milioane de euro in prima jumatate a anului, cu 21% sub nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit celor mai recente date CBRE Research, arata Agerpres. In primele sase luni, au fost semnate 17 tranzactii…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primul semestru al acestui an, 1,287 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 25,7% (263.000 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Investitiile straine directe in Romania au insumat 2,432 miliarde de euro, in crestere cu 1,674 miliarde de euro de la 758 milioane de euro in perioada ianuarie - mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate miercuri. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit…

- ”In perioada ianuarie – mai 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,057 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,193 miliarde euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a…