Colliers a lansat serviciul Office 360​​° Cu pandemia inca in curs, spațiile de birouri nu vor mai fi niciodata așa cum le știam pana acum, ceea ce inseamna ca acum este cel mai bun moment sa se transforme și sa devina mai bune ca niciodata. Colliers a lansat Office 360°, o abordare completa a birourilor, din toate punctele de vedere, realizata printr-un proces unic și extrem de complex, adaptat pana la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor și planurilor strategice ale companiilor. Serviciul incepe prin crearea, alaturi de management, a unei viziuni pentru biroul viitorului, definind impactul Covid-19 și obiectivele organizaționale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

