Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Parcul Sarbatorilor de Iarna de la Alba Iulia: Concert PHOENIX, colinde tradiționale și caravana Coca Cola, in Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL Alba Iulia a intrat in atmosfera sarbatorilor de iarna, iar Cetatea Alba Carolina s-a transformat odata cu deschiderea Parcului Sarbatorilor de…

- Atmosfera de sarbatoare in seara de 10 decembrie la Palatul Cultural, cand cele doua coruri ale Facultații de Teologie din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad au susținut tradiționalul concert de colinde. Corurile Facultații de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, Corul barbatesc „Atanasie…

- Ziarul Unirea Targul de Craciun 2019 de la Sebeș: Concerte de colinde, momente artistice și ateliere de creație. PROGRAMUL complet Atmosfera de sarbatoare a pus stapanire inca de joi seara peste municipiul Sebeș, cand in Parcul Tineretului s-a deschis Targul de Craciun 2019. In perioada 5– 20 decembrie…

- Cadou de Moș Nicolae pentru cugireni. Targul de Craciun se va deschide oficial pe 6 decembrie, iar momentul festiv va fi urmat de un concert de colinde. De asemenea, in aceeași seara, principalele artere din oraș vor fi iluminate in culori de sarbatoare. Pe scena amplasata pe bulevardul Alexandru Sahia…

- Borussia Monchengladbach, liderul din Bundesliga, s-a incurcat in deplasare cu Union Berlin, fiind invinsa cu 2-0 (etapa a 12-a). De pasul greșit al Borussiei a profitat Bayern Mucchen, care s-a apropiat la doar un punct de prima poziție, dupa o victorie categorica pe terenul celor de la Dusseldorf,…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca s-a deschis, vineri seara, in Piata Unirii, organizatorii anuntand ca acesta include un carusel cu 3.000 de luminite, jocuri de mari dimensiuni si un patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin, scrie Mediafax. Directorul Targului de Craciun, Mihai Oprean, a declarat,…

- Ziarul Unirea Care va fi pretul brazilor de Craciun: Romsilva scoate la vanzare in acest an zeci de mii de brazi “In acest an, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are posibilitatea de a recolta 40.000 de Pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid. Din totalul de 40.000…