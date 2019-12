Colegul de trafic din Iași: la volan şi beat criţă, şi cu permis anulat Un localnic din Roscani beat crita a fost prins la volanul unui autoturism plimbandu-se prin Tatarasi. Culmea, acesta se afla la volan cu toate ca avea permisul de conducere anulat, tot pentru alcool. Testat cu alcooltestul, a reiesit o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 5 decembrie, politistii Sectiei 4 Iasi au oprit pentru control, pe raza municipiului Iasi, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Roscani. In urma verific (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

