Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au anuntat ca au descoperit recent, in cadrul Laboratorului de Biofizica Moleculara si Fizica Medicala al Facultatii de Fizica, un nou mecanism de detectie genetica a virusului SARS-CoV-2 prin metode de

- In luna mai Biblioteca Scolii Gimnaziale "Ion Simionescu" Iasi a fost gazda pentru a doua editie a proiectului Saptamana cartilor donate. In acest an, un numar de 80 de elevi, cei mai multi de la clasele primare, au donat 325 de carti. Printre acestea se regasesc enciclopedii, carti de basme si povesti,…

- Cultivarea si intretinerea unor relatii bune cu Republica Moldova s-au regasit de multe ori pe agenda politicienilor din tara noastra. In contextul razboiului din Ucraina, aceste actiuni se dovedesc a fi si mai importante, ele stand la baza unei bune colaborari cu vecinii nostri din partea estica si…

- O lucrare-manifest a artistului ucrainean Nikita Kadan, realizata in timpul razboiului, este expusa publicului vineri, in Piata Unirii din Iasi, in cadrul Romanian Creative Week. ”Manifest of Now” este un eveniment in cadrul sectiunii Arts & Crafts, fiind dedicat artistului ucrainean Nikita Kadan. ”…

- David Andrei Vlad, elev in clasa a X-a al Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzau, a participat in aceasta primavara, mai precis in ultimele trei saptamani, la trei olimpiade naționale și de la toate s-a intors premiant. La Olimpiada Naționala de Fizica de la Bacau a obținut medalia de argint, de la Olimpiada…

- Hanul Trei Sarmale din Iasi, unul din cele mai cunoscute hanuri din zona Moldovei, frecventat de-a lungul timpului de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creanga, Pastorel Teodoreanu, a fost demolat de proprietarul actual al cladirii, fara a exista vreo autorizatie in acest sens din partea primariei,…

- Pentru o zi, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru elevii de clasa a VIII-a din tot județul, pentru ca aceștia sa afle istoria lui centenara, specificul lui, dar și prezentul, ce conține o oferta educaționala echilibrata in ceea ce privește componentele de „Umanist” și…

- Inchisoarea a frant destine, dar in compensatie a forjat caractere. Literatura memorialistica evidentiaza cu asupra de masura acest adevar esential. O marturiseste si istoricul Alexandru Zub, in recentul sau volum de evocari intitulat „Opresiune si rezistenta sub regimul comunist. Fragmentario istorico-memorial",…